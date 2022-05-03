Ordu Büyükşehir Belediyesi ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu Büyükşehir Belediyesi ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı

03.05.2022 16:48
Ordu Büyükşehir Belediyesi ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı

Ordu Büyükşehir Belediyesince, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine 7 milyon liralık yardım yapıldığı bildirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesince, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine 7 milyon liralık yardım yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin birlik ve beraberliğin arttığı ramazan ayında da dar gelirli, 65 yaş üzeri, engelli ve kimsesiz vatandaşların yanında olduğu belirtildi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara, Buharalı Şakir Efendi Aşevi ile sıcak yemek ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, hayata geçirilen sosyal marketle gıda, giysi, temizlik gibi ihtiyaçların da giderildiği ifade edildi.

Bu kapsamda sosyal yardımlarda adeta seferberlik ilan edildiği vurgulanan açıklamada, "Ordu Büyükşehir Belediyesi, ramazan süresince 6 bin 177 vatandaşa gıda, giyim, ev tekstili gibi ihtiyaçlar için yardımda bulunurken, il genelinde yaşayan ihtiyaç sahipleri, Ordu sınırları içerisinden geçen yolcu ve şoförler, kamu kurum ve kuruluşlar ile üniversite öğrencilerine 120 bin iftariyelik dağıtımı gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesinin diğer yardımlar ile ramazan ayında toplamda 7 milyon liralık yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak yüzleri gülümsettiği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Merkezefendi Belediyesi Aşevi Hizmete  Başladı Merkezefendi Belediyesi Aşevi Hizmete  Başladı KDK, sehven olarak kesilen evde bakım aylığının yeniden bağlanmasını sağladı KDK, sehven olarak kesilen evde bakım aylığının yeniden bağlanmasını sağladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu Büyükşehir Belediyesi ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı - Son Dakika


Son Dakika
16:37 Camdan sarkarak canlı yayın yapıyorlardı, fırına çarptılar!
16:25 Nişana gitmek üzere yola çıktılar! Kaza yapan ailede 1 ölü, 6 yaralı var
16:24 Yaralı halde annesini aradı: Sırtımdan vuruldum, sakın babama söyleme
16:21 Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti uğursuzluk olmasın diye erkenden evlenmişler
16:20 Met Gala'ya katılan erkekler neredeyse kadınlardan daha şık!
16:01 Sosyal medyada uygunsuz paylaşım yapan öğretmenlere soruşturma
15:59 Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin ilk fragmanı geldi
14:40 Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli elbisesini görenlerin gözleri kamaştı
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
13:35 İmamoğlu, Rize'de AK Parti'ye yüklendi: 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 16:55:30. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu Büyükşehir Belediyesi ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement