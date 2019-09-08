Son Dakika Haberleri: Ordu Büyükşehir Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor
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Ordu Büyükşehir Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor

26 dakika önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, mahalle ve grup yollarının sıcak asfaltla buluşturulması devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, mahalle ve grup yollarının sıcak asfaltla buluşturulması devam ediyor.


Ordu Büyükşehir Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarını hızlandırdı. İlçe merkezlerindeki imarlı alanların yanı sıra, mahalle ve grup yollarında altyapı, asfalt ve beton yol çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yolları konforlu bir yapıya kavuşturuyor.


19 ilçede yol konusunda önemli mesafeler kat edildiğini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 54 mahallede, 174 araç ve iş makinesiyle çalışma yapıldığını söyledi. Altınordu ilçesine bağlı mahallelerde önemli bir güzergahı daha sıcak asfalta kavuşturacaklarını belirten Başkan Güler, "Yukarıtepe merkezden başlayıp, Akçatepe üzerinden Kayabaşı Mahallesi yoluna bağlanan 6 buçuk kilometrelik güzergahta sıcak asfalt çalışması başlattık. Çalışmalarda bin 700 metre geride kaldı. Bu yol, Yukarıtepe ve Akçetepe mahalleriyle birlikte, bir yandan Topluca, Zafer ve Gökömer grup yoluna, diğer yandan ise Saraycık yoluna bağlanıyor. Toplam 7 mahalleye hizmet verecek olan önemli bir güzergah. Ekiplerimiz sahada özveriyle çalışıyor. En kısa sürede tamamlayıp, vatandaşımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Konforlu yollar için dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:15 Kaynak: İHA
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