Ordu Büyükşehir Belediyesi SMA genetik tarama testini ücretsiz karşılayacak - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesinin, yeni evlenecek çiftlerin talep etmesi durumunda Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığının tespiti için yapılan SMA genetik tarama testini ücretsiz karşılayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, dünyada 10 bin doğumda 1 görülen ancak Türkiye'de bu rakamın 6 bin doğumda 1 olarak gerçekleştiği SMA hastalığının yapılacak testler sonucunda önlenebildiği belirtildi.

Bu kapsamda belediyenin çalışma başlattığı aktarılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Meclisinde gündem maddesi olarak görüşülen uygulamanın oy birliğiyle kabul edildiği kaydedildi.

Açıklamada, alınan karar ile yeni evlenecek çiftlerin kendi istekleri doğrultusunda Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına müracaat ederek test işlemleri için başvurada bulunabileceği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, çok hayırlı bir işi üstlendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak çok çağdaş ve hayırlı bir iş yapıyoruz. İleride bilimsel olarak engellenebilecek bir hastalığın test ücretlerini üstümüze alıyoruz. Meclisimizde böyle bir karar aldığımız için meclis üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."