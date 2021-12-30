Ordu Büyükşehir Belediyesi yılbaşı tedbirlerini aldı - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince yılbaşı öncesinde oluşabilecek her türlü olumsuzluklara karşı denetim gerçekleştirildi.

Halkın sağlığını etkileyebilecek gıda üretimi yapan tüm merkezlerde denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, iş yerlerinde özellikle temizlik, düzen, gramaj ve etiket denetimlerine ağırlık verdi.

Yılbaşı gecesi tedbirleri kapsamında Altınordu'da 96, Fatsa'da 5 ve Ünye'de 4 olmak üzere toplam 105 zabıta ekibi görevlendirildi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 74 personel ve 41 itfaiye aracı da herhangi bir olumsuzluğa karşı müdahaleye hazır olarak bekletilecek.

Alo Zabıta 153 hattı ve 444 10 52 numaralı çağrı merkezi, 7 gün 24 saat esasıyla vatandaşlara hizmet verecek.