Ordu'da sahipsiz hayvanlar için mama üretimi

Ordu Büyükşehir Belediyesince, sahipsiz hayvanlara yönelik deneme amaçlı mama üretildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde alanında pek çok uzman tarafından uzun süredir üstünde çalışılan mamanın üretimi yapıldı.

İlk olarak deneme amaçlı olarak üretilen mamalar sahipsiz hayvanlara verildi. Seri üretimi, Büyükşehir Belediyesinin tesis çalışmalarının ardından başlayacak olan mamalarla sahipsiz hayvanların besin ihtiyacı karşılanacak.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, üç tür mama üretimi yaptıklarını ve içeriğinin tamamen kendilerine ait olduğunu belirtti.

Okutucu, çalışmanın, hem üniversite hem de bu alanda ilgili ve bilgili kişilerle yaptıkları fikir alışverişiyle geliştirildiği anlatarak, "Mamaların prospektüsü tamamen bize ait. Mamalarımız yavru, yetişkin köpek maması ve kedi maması olarak üç türde protein oranı yüksek ürünler olarak üretildi." ifadesini kullandı.

İlk denemeleri tamamladıklarını dile getiren Okutucu, "Memnuniyeti ölçüyoruz ve can dostlarımız bu mamayı oldukça sevdiler. Bizlerin bu anlamda bir üretim tesisi hazırlığımız var. Bundan sonraki süreçte de üretimi tamamen belediyemize ait olmak üzere faaliyetimizi başlatmış olacağız." değerlendirmesini yaptı.