Ordu Büyükşehir Belediyesinden eğitime destek - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Aybastı ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde 12 derslikli ilkokul/ortaokul binası yapacak.

"Ordu Büyükşehir Belediyesi Ortaköy İlkokulu/Ortaokulu" ismi verilecek okulun yapım protokolü, Valilik makamında, Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Aybastı Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu'nun katıldığı törenle imzalandı.

Törende konuşan Vali Sonel, "Bugün, Ordu'muz için yine önemli günlerden bir tanesi. Eğitim gönüllüsü, bizim için çok kıymetli, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın girişimleri ve katkılarıyla Aybastı ilçesi Ortaköy Mahallemizde 12 derslikli bir okul yapılacak. Bu okul, hem ilkokul hem de ortaokul olarak hizmet verecek." dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Vali Sonel, "Ordu'muzda birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah böyle hayırlı işlerin devamı gelecek. Okulların ve diğer yatırımların peşi sıra geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ise şunları kaydetti:

"Bir okulu Aybastı'ya kavuşturmanın mutluluğu içindeyiz. Birlikte bu çalışmayı yapıyoruz. Modern bir okul olacak. Hem ilkokul, hem ortaokul, teknoloji ile de bezenmiş bir çalışma olacak. Dolayısıyla mimarisi de çok ilginç. Klasik binanın dışında. Orada okuyan öğrencilerin, çalışan öğretmenlerin aynı zamanda mutlu olacağı ortamı oluşturmuş olacağız."

Güler, bu fırsatı verdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Aybastı ilçesi Ortaköy Mahallesine yapılacak 12 derslikli okulun protokolü imzalandı.