Ordu Büyükşehir Belediyesinden yerel televizyon kanalının iddialarıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yerel bir televizyon kanalında belediyeyle ilgili yer alan iddialara ilişkin, "Söz konusu kanalın iddiaları doğrudan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanını ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin şahsı manevisini hedef alan bir itibar suikastıdır." ifadesini kullandı.

Belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün yerel bir televizyon kanalında, "Ordu Büyükşehir Belediyesi hakkında yer alan asılsız iddialar ve iftiralarla ilgili" açıklama yapılmasına lüzum görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Asıl görevi halkı doğru bilgilendirmek olan bir televizyon kanalının, elindeki medya gücünü tehdit ve şantaj amaçlı bir suç aletine dönüştürerek gündeme getirmeye çalıştığı asılsız, temelsiz, hiçbir belge ve gerçek bilgiye dayanmayan iddialar, tamamen yalan ve iftiradan ibarettir. Söz konusu kanalın iddiaları doğrudan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanını ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin şahsı manevisini hedef alan bir itibar suikastıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Elindeki medya gücünü şantaj ve tehdit aracı olarak kullanarak belediye kaynaklarına adeta çökmeye çalışan, taleplerine olumlu cevap alamayınca ne yapacağını şaşırarak tetikçiliğe soyunan tefessüh etmiş bu medya kuruluşuyla mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla iftiraları haber kılığında servis eden bu medya kuruluşunun açıktan ve doğrudan tehdit ve şantaj içeren gayri ahlaki duruşuyla hukuk ve kamuoyu önünde sonuna kadar mücadele edeceğimizi, Ordu'nun kaynaklarını bugüne kadar hiçbir çıkar, rant ve menfaat grubuna peşkeş çektirmeyen hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızın bundan böyle de bütün tehditlere ve engellemelere rağmen hız kesmeden devam edeceğini, geçmiş alışkanlıklarından vazgeçemeyen birtakım kirli ve karanlık odaklarla ve onların işbirlikçileriyle olan mücadelemizin cesaretle süreceğini, Ordu halkının hakkını, hukukunu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar muhafaza ve müdafaa etmekte kararlı olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz."