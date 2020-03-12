Ordu Büyükşehir'de 2 genel sekreter yardımcılığı makamı kaldırıldı - Son Dakika

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Ordu Büyükşehir'de 2 genel sekreter yardımcılığı makamı kaldırıldı
6 saat önce
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde 3 olan genel sekreterliği makamı 1'e düşürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:23 Kaynak: İHA
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde 3 olan genel sekreterliği makamı 1'e düşürüldü.
Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı'nda alınan karara göre, 2. ve 3. genel sekreter yardımcılıkları makamı kaldırıldı. Tüm birimler 1. Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman'a bağlandı.
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