Ordu Çamaş Kanyonu'nda hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Ordu'da Çamaş Kanyonu, hafta sonunu piknik yapıp serinleyerek geçirmek isteyen vatandaşları ağırladı.

Kentte havaların ısınmaya başlamasıyla birçok vatandaş, Çamaş ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Çamaş Kanyonu'na giderek güneşli havanın tadını çıkardı.

Aileleriyle kanyona gelen vatandaşlardan bazıları piknik yaparken, bazıları ise kendisini serin suya bırakıp serinlemeyi tercih etti.

Ailesiyle kanyona gelen Ahmet Cambaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çamaş Kanyonu'nun gezilip görülmeye değer bir yer olduğunu belirterek, "Burası adını son dönemde çok sık duyurmaya başladı. Biz de hafta sonu tatilini fırsat bilerek kanyona gelip piknik yaptık, suda serinledik." dedi.

Cambaz, piknik sırasında yeni tip koronavirüs önlemlerine dikkat ettiklerini de vurguladı.

Melisa Şanlı ise Çamaş Kanyonu'na uzun süredir gelmeyi planladığını ifade ederek, "Burayı çok güzel buldum. Doğasıyla insana huzur veriyor. Yerli ve yabancı turistlerin mutlaka buraları görmelerini arzu ederim." diye konuştu.