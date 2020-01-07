Ordu çambaşı yaylası'ndaki bungalov evlere ilgi - Son Dakika
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Ordu çambaşı yaylası'ndaki bungalov evlere ilgi

6 saat önce

Çambaşı Yaylası'ndaki bungalov evlere ilgiORDU'da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda büyükşehir belediyesince inşa edilen ahşap bungalov evler, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra doğa tutkunlarının da ilgi odağı oluyor.

Çambaşı Yaylası'ndaki bungalov evlere ilgi

ORDU'da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda büyükşehir belediyesince inşa edilen ahşap bungalov evler, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra doğa tutkunlarının da ilgi odağı oluyor. Kar motoruyla ulaştıkları özel tasarımlı bungalov evlerde kalanlar, kış güzelliğinin yaşandığı yayladaki, eşsiz manzaranın da keyfini çıkarıyor.

Kentin, önemli turizm merkezlerinden biri olan denizden 2 bin metre yükseklikteki Çambaşı Yaylası'na, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2'si suit, 10'u standart olmak üzere 12 ahşap bungalov ev inşa edildi. Bölge turizmine katkı sunması amacıyla, yapım aşaması ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından hizmete açılan bungalov evler, kısa sürede, yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Kent gürültüsü ve iş stresinden uzaklaşmak isteyen tatilcilerin ilgi odağı olan özel tasarımlı evler, doğa tutukları tarafından da tercih ediliyor. Kar motoruyla ulaştıkları bungalov evlerde konaklayanlar, kış güzelliğinin yaşandığı yaylada, eşsiz manzaranın da keyfini çıkarıyor. Kendisine özgü özel tasarımıyla dikkat çeken bungalovlarda, özellikle tatil günlerinde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

'BUNGALOVLARA 5 YILDIZLI PEKİYİ'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bungalov projesinin sadece Türkiye'de değil dünyada da ses getirdiğini belirterek, Ordu'da kış turizmini geliştirmek ve Ordu'yu her mevsim yaşanılabilir bir hale getirmek amacıyla çalışmalarımız her yönlü devam ediyor. Bu kapsamda Ordu'nun yaz ve kış mevsiminde gözde mekanlarından biri olan Çambaşı Yaylamızda bungalovlar inşa ettik. Burası özenle dizayn edildi. Bungalovlar tıpkı peri masallarını andırıyor. Konforuna da diyecek yok. Bungalovların faaliyete geçmesiyle birlikte 7'den 70'e herkes büyük ilgi gösterdi. Sadece Türkiye'den değil, dünyadan da buranın neresi olduğunu soruyorlar. Mayıs ayına kadar tüm rezervasyonlarımız dolu. Bundan dolayı yoğun talep üzerine bungalovlara yenilerini ekleyeceğiz. Her şeyiyle fevkalade bir çalışma. Bungalovlara not vermek gerekirse benden 5 yıldızlı pekiyiö dedi.

'VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTUYORUZ'

Çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini anlatan ve kent adına verilen sözlerin bir bir tutulduğunu da kaydeden Başkan Güler, Çambaşı Yaylamızda 5 yıldızlı otel çalışmalarımız devam ediyor. Kaba inşaatı bitti ve 5'inci katına gelindi. Daha sonrasında çevre düzenleme çalışmalarına geçilecek. Burada gölet çalışmalarımız da devam ediyor. Yaptığımız projelerle Ordu marka şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Verdiğimiz sözleri tutuyoruzö diye konuştu.

Ordu çambaşı yaylası'ndaki bungalov evlere ilgi

Çambaşı Yaylası, Çambaşı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:45 Kaynak: DHA
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