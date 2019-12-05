Ordu ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (9)

ACILI BABA DHA'YA KONUŞTU: İDAM BUNLAR İÇİN ÇIKSIN

Ordu'da bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, katil zanlısının en ağır cezayı almasını istedi. DHA'ya konuşan baba Yılmaz Özdemir, 'Kızım bale dersinden çıkıyor, eve geliyor. Alt kapı açılmadığı için zile basıyor, ablasından anahtarı istiyor. Evin girişinde o olaya şahit olduk. Ablası geliyor, annesi geliyor. Annesi hemşire emeklisi ilk müdahaleyi yapıyor. Ne yazıkki kurtaramadık çocuğumuzu. Katili yakalandı, acımız yine de dinmiyor. 20 yıldır dişimizle tırnağımızla çalışarak kızımı büyüttüm. Topluma, ülkemize faydalı olması için yetiştirmeye çalıştık. Bir kendini bilmezin gelip çocuğumu bıçaklaması normal bir şey olamaz zaten. Bu bizim gücümüzün dışında bir şey. Meclis'in, sivil toplum örgütlerinin buna ne kadar katkısı olabilir bilmiyorum ama bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. En azından yasaların değişmesi gerekiyor. Biz vatandaşız, vergimizi ödüyoruz, çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Ülkesine faydalı insanlar yetiştiriyoruz. Benim kızım karıncayı incitmeyen bir çocuk. Sokakta geçen parasız kalmış, kendisine aldığı salamı köpeğe vermiş, onu doyurmuş. Sokaktaki köpeği doyuran çocuk, benim çocuğum' dedi.

'BUNDAN SONRA BAŞKALARI YANMASIN'

Katil zanlısını sokakta görüp ihbar eden vatandaşlara da teşekkür ederek, zanlının en ağır cezayı almasını isteyen Yılmaz Özdemir, 'Bizim elimizden bir şey gelmiyor. Cezasını adalet belirleyecek. En büyük cezayı alsın. İdam diyorlar bugün idam bunlar için çıksın. Bizim çocuklarımıza sebep olmasınlar. Özgeler, Cerenler yandı bundan sonra başkaları yanmasın' diye konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Sosyal medya paylaşımlarında olumsuz yorumlara da tepki gösteren ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağını da anlatan Yılmaz Özdemir, 'Bu olayla ilgili Ordu Barosu, Türkiye, herkes arkamızda. Sosyal medyada olumsuz yazı yazanlara önce kendi çocuklarını düşünmelerini tavsiye ediyorum. Acımız büyük, acımızı dindirmek yerine alevlendirmeye çalışıyorlar. Bunun için savcılardan, Baro'dan yardım istiyoruz. Bu yazışmaların mutlaka dikkate alınmasını istiyorum' ifadelerini kullandı.