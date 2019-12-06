Ordu ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (11)

ORDU BAROSU'NDAN SUÇ DUYURUSU

Ordu Barosu Başkanı Murat Poyraz, bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in yaşam tarzına ilişkin çirkin paylaşımlar ve yorumlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Poyraz, 'Biz ailesiyle yakın iletişim halindeyiz. Soruşturmanın gizliliğine halel gelmeyecek biçimde aileyle paylaşıyoruz. Sosyal medyada kızımızın yaşam tarzına ilişkin bir takım haksız eylemler nedeniyle suç duyurusunda bulundukö dedi.

ÇİRKİN PAYLAŞIMA GÖZALTI

Ordu'da, evinin bulunduğu bina önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan bir kişi Kabadüz ilçesinde gözaltına alındı. Ordu Adliyesi'ne sevk edilen ismi öğrenilemeyen kişi ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.