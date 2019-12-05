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Son Dakika Güncel Ordu ceren'in katili özgür arduç ordu emniyet müdürlüğü'nden çıkarıldı - Son Dakika

Ordu ceren'in katili özgür arduç ordu emniyet müdürlüğü'nden çıkarıldı

6 saat önce

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (4)ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEYE SEVK EDİLDİOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç (35) polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (4)

ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç (35) polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Güvenlik gerekçesiyle Ordu Emniyet Müdürlüğü binasına gelen doktorlar tarafından sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlısına gece yarısı olayın yaşandığı evin çevresinde tatbikat yaptırıldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan katil zanlısı geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araca konularak adliyeye sevk edildi.

ZANLININ EMNİYETTEN ÇIKARILMASI

ORDU - DHA

Ordu ceren'in katili özgür arduç ordu emniyet müdürlüğü'nden çıkarıldı

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:27 Kaynak: DHA
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Ceren'in katil zanlısı cezaevine gönderildi
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