Son Dakika Haberleri: Ordu ceren'in katilini yakalatan esnaf öleceğimi bilsem yine takip ederdim
Son Dakika Güncel Ordu ceren'in katilini yakalatan esnaf öleceğimi bilsem yine takip ederdim - Son Dakika

Ordu ceren'in katilini yakalatan esnaf öleceğimi bilsem yine takip ederdim

6 saat önce

Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması kamerada (3)Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'in katili cezaevi firarisi Özgür Arduç'u, sokakta takip edip, polise ihbar ederek yakalanmasını sağlayan esnaf Alpay Taşçı, o anları anlattı.

Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması kamerada (3)

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'in katili cezaevi firarisi Özgür Arduç'u, sokakta takip edip, polise ihbar ederek yakalanmasını sağlayan esnaf Alpay Taşçı, o anları anlattı. Yaşanan olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten esnaf Alpay Taşçı, "Katil ifadesinde beni kastedip, onu takip ettiğini söylemiş. Bu bilgiyi sonradan öğrendim. Beni dahi öldüreceğini söylemiş. Öleceğimi bilsem de onu yine de takip ederdim. O an korkmayarak, takibimi kesmedim. Ara sıra arkasına dönüp bakıyordu. Ben yinede peşinden gittim. Durumu polisi bildirmiştim, telefonum açıktı ve polisle irtibat halindeydim. Polislere katili yakalattım. Bu olaydan ötürü çok üzgünüm" dedi.

ESNAFA PLAKET

Kentte cep telefonu işyeri sahibi esnaf Alpay Taşçı'ya, Ordu Elektrikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası'nca da plaket verildi. Ceren'in kabrini ziyaret ettiğini söyleyen Taşçı, "Böyle bir şeyle anılmak ta istemezdim. Herkes arayıp tebrik ediyor. Keşke Ceren hayatta olsaydı. Bu plaketi onun adına aldım. Dünde Ceren'in kabrini ziyaret ederek, ona dua ettim" diye konuştu.

Ordu ceren'in katilini yakalatan esnaf öleceğimi bilsem yine takip ederdim

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren'in katilinin yakalanmasını sağlayan esnafa plaket
Çukur'da son dönemde artan kadın cinayetlerine dikkat çekildi Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 01:38:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu ceren'in katilini yakalatan esnaf öleceğimi bilsem yine takip ederdim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]