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Ordu ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması kamerada
6 saat önce
ORDU Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması kamerada (2)
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:29 Kaynak: DHA
ORDU Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması kamerada (2)
KKTC'de denize düşerek boğulan gencin ölümüyle ilgili yakın arkadaşı tutuklandı: Suçunu kabul etti Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın aradığı anlar kameraya yansıdı Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı İstanbul'da servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi