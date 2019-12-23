Ordu ceren özdemir cinayeti davası başladı - Son Dakika

Ordu ceren özdemir cinayeti davası başladı
6 saat önce
Ordu Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (CEREN'NİN KATİLİNİN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EK )
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:54 Kaynak: DHA
Ordu Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (CEREN'NİN KATİLİNİN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EK )
Son Dakika Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım Ceren'in katilinden hakime: Beni dışarı çıkarmayın Ceren Özdemir''in katili Arduç: Kaçacağımı söyledim Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı