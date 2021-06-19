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Ordu Çevre Yolu'ndaki 1280 metrelik tünelde ışık görüldü - Son Dakika

Ordu Çevre Yolu'ndaki 1280 metrelik tünelde ışık görüldü

19.06.2021 09:29

- Ordu Çevre Yolu'ndaki 1280 metrelik tünelde ışık görüldü Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Çevre Yolu'nda 1280 metre uzunluğundaki çift tünelin bugün itibarıyla açıldığını ve ışığın görüldüğünü söyledi.

- Ordu Çevre Yolu'ndaki 1280 metrelik tünelde ışık görüldü

ORDU - Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Çevre Yolu'nda 1280 metre uzunluğundaki çift tünelin bugün itibarıyla açıldığını ve ışığın görüldüğünü söyledi.

Vali Tuncay Sonel, beraberinde Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rıfat Silov, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Emine Balaban ile birlikte yapımı hızla devam eden Ordu Çevre Yolu ile Ulubey-Gürgentepe- Gölköy yolunda incelemelerde bulundu.

Ordu Çevre Yolu'nda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği bugünlerde 1280 metre çift tüpten oluşan Terzili Tüneli'nin sol tüp kazı çalışmalarını Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rıfat Silov, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Emine Balaban ile birlikte izleyen Vali Tuncay Sonel, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, milletvekillerine, Büyükşehir Belediye Başkanı ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ordu Çevre Yolu'nda geçen yıl bu vakitlerde çalışma olmadığını, Ordu için önemli olan çevre yolunda tekrar çalışma başlatılması için gerekli girişimlerde bulunulduğunu belirten Vali Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun destekleriyle Ordu Çevre Yolu'nun yapımına tekrar 9 ay önce başlandığını ve kısa sürede çok hızlı ilerlediğini hatırlatarak, "Karayolları teşkilatımız ve yüklenici firma bir kısa bir sürede 1280 metre uzunluğundaki çift tünelimizi bugün itibarıyla açmış olduk. Terzili Tünelimizde ışığı gördük. İnşallah viyadüklerle de Melet Irmağı'nı aşacağız. Allah tüm emeği geçenlerden razı olsun" diye konuştu.

Her iki tüpte 692 metre iç kaplama betonunun da tamamlandığını kaydeden Vali Sonel, beton ve üstyapı imalatlarının akabinde elektromekanik imalatlarının da yapılmasıyla birlikte Terzili Tüneli'nin trafiğe açılmaya hazır olacağını ifade ederek, "Hem çevre yolumuzun hem de hastane inşaatımızın çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Şehir Hastanesi inşaatı tamamlandığında, şehir merkezinden hastaneye ulaşımı sağlayacak olan bu yolla birlikte sosyoekonomik açıdan bölgeye katkısı büyük olacak" dedi.

Vali Tuncay Sonel, daha sonra beraberinde Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rıfat Silov, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Emine Balaban ile birlikte Ulubey-Gürgentepe-Gölköy yoluna geçerek burada devam eden çalışmaları da yerinde inceledi ve binasında Karayolları Şefi Önder Aydın'dan brifing aldı.

Ordu Topçam Ayrımı Ulubey-Gürgentepe-Gölköy yolundaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak trafiğe açılması hedefleniyor.

Vali Tuncay Sonel, inceleme gezisi sırasında yol yapımında çalışan işçilerle de bir süre sohbette bulundu, onlara karpuz ikram etti ve işlerinde kolaylıklar dileyerek, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

(ORD-SLH-Y)

Ordu Çevre Yolu'ndaki 1280 metrelik tünelde ışık görüldü
Ordu Çevre Yolu'ndaki 1280 metrelik tünelde ışık görüldü
Ordu Çevre Yolu'ndaki 1280 metrelik tünelde ışık görüldü
Ordu Çevre Yolu'ndaki 1280 metrelik tünelde ışık görüldü

Tuncay Sonel, Gürgentepe, Gölköy, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu Çevre Yolu'ndaki 1280 metrelik tünelde ışık görüldü - Son Dakika


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