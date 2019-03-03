Ordu Çevre Yolu Projesi
41 dakika önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 1. etabının açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak Ordu Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:27 Kaynak: AA
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