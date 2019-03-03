Son Dakika Haberleri: Ordu Çevre Yolu Projesi

Ordu Çevre Yolu Projesi

41 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 1. etabının açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak Ordu Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu.

Ordu Çevre Yolu Projesi, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 1. etabının açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak Ordu Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceği miting öncesi kente gelen Bakan Turhan, 1. etabı tamamlanan Ordu Çevre Yolu'ndaki son durumu inceledi.

İncelemeleri sırasında firma yetkililerden bilgi alan Turhan, daha sonra Ordu Çevre Yolu'nu makam aracıyla geçti.

Bakan Turhan'a, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ile Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:27 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Mehmet Cahit Turhan, Recep Tayyip Erdoğan, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon'da Tanzim Satış Noktası Açıldı Bir Anlık Dikkatsizlik, 25 Yaşındaki Genç Kızın Hayatına Mal Oldu

MHP'nin İkinci Adamı, Anket Şirketlerini Topa Tuttu: Bizi Kandırıyorlar 50 Yıldır Elektriksiz Yaşayan Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 14:08:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu Çevre Yolu Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]