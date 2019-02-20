Ordu Çevre Yolu Projesinde Sona Doğru

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, Ordu Çevre Yolu projesinde sona gelindiğini belirterek, "Çok yakında da açılışını değerli hemşehrilerimize müjdeleyeceğiz.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, Ordu Çevre Yolu projesinde sona gelindiğini belirterek, "Çok yakında da açılışını değerli hemşehrilerimize müjdeleyeceğiz." dedi.



Seçim çalışmalarını sürdüren Güler, Ordu Çevre Yolu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.



Güler, yaptığı açıklamada, muhteşem bir yatırımı yerinde gördüklerini ve bu konuda bilgiler aldıklarını anlatarak, "1 milyar 600 milyon liralık yatırım yapılan çevre yolunda sona gelindi. Çok yakında da açılışını değerli hemşehrilerimize müjdeleyeceğiz. Açılışını yakın zamanda gerçekleştirecek olduğumuz çevre yolunun toplam uzunluğu 22,4 kilometre. Bu mesafe 6 tünelle geçiliyor. Bu tüneller, toplam uzunluğu tek yönde 9 bin 400 metre." dedi.





Çevre yolu güzergahında bulunan 6 tünelin, Türk mühendislerinin isimleriyle adlandırılacağını belirten Güler, "Hemen hemen açılmaya hazır olan yol, Ordu'nun trafiğini ve Ordu'nun ekonomisini çok yakından ilgilendiriyor. Burada çok başarılı bir mühendislik hizmeti veriliyor. En önemlisi bu çalışmalar Türk mühendislerinin hazırlamış olduğu çalışmalardır. Çevre yolundaki tünellerimiz tıpkı Nefise Akçelik tünelimizde olduğu gibi Türk mühendislerinin isimleriyle adlandırılacak." diye konuştu.



Yol bittiği zaman şehir içi trafiğinin epeyce rahatlığa kavuşacağını ama şehir içinde oluşabilecek sıkışıklığa da bir çözüm bulmak gerektiğini aktaran Güler, "Biz burada çevre yolu ile birlikte Ordu trafiğinin ve ekonomisinin önümüzdeki günlerde alacağı şekli görüştüğümüz gibi Ordu şehir içi trafiği ile ilgili etütler de yaptık. Çevre yolunun dışında değişik sürprizlerimiz de olacak. Durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı.



Araçla birlikte Boztepe'nin altından geçen 3 bin 300 metrelik tünelin içerisinden de geçen Güler, şunları kaydetti:



"'Boztepe'ye çıkmalı, şu Ordu'ya bakmalı' dediğimiz Boztepe'nin altından geçen tünelin içerisindeyiz. Bu benim için çok heyecan verici an. Çünkü başından beri emeğimiz olan Ordu Çevre Yolu'nda mutlu sona erişmiş oluyoruz. Böylece daha önce yaptığımız çalışmalara, dev projelere bir tanesini daha eklemiş oluyoruz. Şu anda bunun en güzel ispatı da Boztepe'yi delen ve altından geçen 3 bin 300 metrelik bir mühendislik harikası olan bu tünelin içerisinden arabayla geçiyor olmamız. Böylece emeğimizin sonuca ulaştığını görüyoruz. Başladığımız işi bitiriyoruz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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