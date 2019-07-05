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ORDU Çişeli Şelalesi'ne ziyaretçi akını

14 dakika önce

Çişeli Şelalesi'ne ziyaretçi akınıOrdu'nun Aybastı ilçesinde deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki Perşembe Yaylası'nda bulunan Çiseli Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Çişeli Şelalesi'ne ziyaretçi akını
Ordu'nun Aybastı ilçesinde deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki Perşembe Yaylası'nda bulunan Çiseli Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylasında, dağlardan ve mendereslerin ortasından akan akarsuyun birlemesiyle oluşan Çiseli Şelalesi, doğal güzelliği ve faunasıyla hayran bırakıyor. Yaylada menderesleri oluşturan göletten çıkan akarsular, Kümbet deresinde toplanarak, buradan 3 kilometre aşağısındaki şelaleden dökülüyor. Yaklaşık 30 metre yükseklikten akan ve Körfez ülkelerinden ve yerli turistlerin ilgisini çeken şelale, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.
Tokat'tan arkadaşlarıyla şelaleyi gezmeye gelen Seyit Ahmet Pehlivan, doğa harikası manzarayı gören herkesin çok etkilendiğini belirterek, Buraya okul gezisi için etkinlik kapsamında geldik. Yaylayı gezerken burayı da gördük. Gerçekten doğa harikası, saklı cennet denilecek yerlerden bir tanesi. Çok beğendik, en kısa zamanda tekrar gelmeyi düşünüyoruz dedi.
Eşi, çocukları ve torunlarıyla şelaleyi gezen Firdes Kayhan (75) ise Şelale gürül gürül akıyor. Şelalenin yanında kurt gelir diye fazla kalamadım kaçtım geriye. Daha önce buralara hiç gelmedim. Herkes gelsin burayı görsün. Yayla yayla, oba oba kaç senedir geziyorum. Burayı da ilk defa gördüm çok güzelmiş şeklinde konuştu.
Arkadaşlarıyla şelalede piknik yapan Beytullah Öztürk te manzarayı gören herkesin çok etkilendiğini, ulaşımın kolay olması nedeniyle şelalenin yoğun ziyaret edildiğini söyledi.
ORDU Çişeli Şelalesi'ne ziyaretçi akını
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:13 Kaynak: DHA
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