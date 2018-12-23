Son Dakika Haberleri: Ordu Çöp Ayrıştırma Tesisinde Parçalanmış Erkek Cesedi Bulundu

Ordu Çöp Ayrıştırma Tesisinde Parçalanmış Erkek Cesedi Bulundu

19 dakika önce İlandır

Çöp ayrıştırma tesisinde parçalanmış erkek cesedi bulunduORDU'nun Altınordu ilçesinde belediyeye ait katı atık çöp ayrıştırma tesisinde parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Ordu Çöp Ayrıştırma Tesisinde Parçalanmış Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Çöp ayrıştırma tesisinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

ORDU'nun Altınordu ilçesinde belediyeye ait katı atık çöp ayrıştırma tesisinde parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Olay, bugün öğle saatlerinde, ilçenin Karapınar Mahallesi'nde, büyükşehir belediyesine ait katı atık çöp ayrıştırma tesisinde meydana geldi. İl ve ilçelerde toplanan çöplerin tesiste ayrıştırıldığı sırada çalışanlar, çöplerin arasından bir ceset fark etti. Tesiste çalışma durdurulurken, polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce yapılan incelemede, parçalanmış cesedin 25-30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, cesede ait diğer parçaları bulmak için de çalışma başlattı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı da incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:33 Kaynak: DHA

Karapınar, Altınordu, Güncel
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