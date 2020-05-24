ORDU Cumhurbaşkanına seslenen çocukların istekleri gerçek oldu; babalarına kavuştular - Son Dakika

ORDU Cumhurbaşkanına seslenen çocukların istekleri gerçek oldu; babalarına kavuştular

Cumhurbaşkanına seslenen çocukların istekleri gerçek oldu; babalarına kavuştularKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması ile 196 işçi ile birlikte Suudi Arabistan'da kalan İslam Kam'ın (46) çocukları Gamze (14), Emrehan (10) ve Furkan (6), kayda aldıkları video...

Cumhurbaşkanına seslenen çocukların istekleri gerçek oldu; babalarına kavuştular

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması ile 196 işçi ile birlikte Suudi Arabistan'da kalan İslam Kam'ın (46) çocukları Gamze (14), Emrehan (10) ve Furkan (6), kayda aldıkları video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek babalarını bayramda yanlarında görmek istediklerini belirterek, yardım istedi. O anları sosyal medyada paylaşan çocukların isteği gerçek oldu. Cumhurbaşkanlığının koordinesinde Türkiye'ye getirilen işçilerin ailelerine kavuşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

Ordu'nun ünye ilçesinde yaşayan Gamze, Emrehan ve Furkan Kam kardeşler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması ile Suudi Arabistan'da kalan aralarında babaları İslam Kam'ın da yer aldığı 196 işçi için kayda aldıkları video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Üç kardeş kayda aldıkları görüntülerde "Sayın Cumhurbaşkanım, benim babam 200 kişilik grup ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentine çalışmak gittiler ve bu virüs sebebiyle her yerde olduğu gibi onların da işleri durdu. 1 aydır belki de daha fazla süredir çalışmıyorlar ve ülkemize gelmek istiyorlar ama her ne kadar uğraşsalar da gelemiyorlar. Cidde Başkonsolosluğu'na her ne kadar müracaat etseler de bir türlü sonuç alamadılar. Firmanın devlete olan borçları nedeniyle babam ve arkadaşları orada resmen rehin gibi tutuluyorlar. Konsolosluk ve firma işbirliği yaparak babam ve arkadaşlarını hiçe sayıyorlar, görmezden geliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım bizleri bayramda babalarımıza, babalarımızı da bize kavuşturun? çağrısında bulundu. Görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

CUMHURBAŞKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da kalan 196 işçi için harekete geçti. Konsolosluklarla görüşen bakanlık, Türk işçiler için ülkeye uçak gönderdi. Türk işçileri alan uçaklar, dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa ve İstanbul Havalimanı'na indi. Burada sağlık kontrollerinden geçirilen işçiler, daha sonra otobüslerle memleketlerine gönderildi.

ÇOCUKLARINA KAVUŞTU

Yaklaşık 2 aydır babalarını göremeyen Gamze, Emrehan ve Furkan Kam kardeşler, babaları İsmail Kam'a kavuştu. Heyecanla bekleyen üç kardeş, babalarına kavuşmaları sırasında duygusal anlar yaşadı. Sokağın başında babalarını gören çocuklar, koşarak babalarına sarıldı, ardından ise evde özlem giderdi.

'BAYRAMI BABAMIZLA GEÇİRECEĞİZ'

Babasına kavuşmanın duyduğu mutluluğu yaşayan Gamze Kam, 'Yaklaşık iki ay süren bu zorlu süreç sona erdi. Babam gelmeden önce çok endişe ediyorduk. Sonunda bu endişelerimiz geçti. Şu an çok mutluyum, çok sevinçliyim. Bayramı babamızla geçireceğiz. Babamızın Türkiye'ye getirilmesiyle ilgilenen tüm devlet büyüklerimize, başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum' dedi.

'BEN BABAMA, BABAM DA BANA KAVUŞTU'

Emrekan Kam ise, 'Çektiğimiz video ile sesimizi duyurabildik sanırım. Yetkililer olaya el attılar. Biz biliyorduk ki, üst birimler olaya el atarlarsa babamların geleceğini. Bu yüzden paylaştık videoyu. Onlar da sağolsun sesimizi duydular ve harekete geçtiler. Ben babama, babam da bana kavuştu. Ben şu anda çok mutluyum. Beni babama kavuşturmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun' diye konuştu.

'EN BÜYÜK HEDİYE BABAMIN GETİRİLMESİ'

Doğum gününü babasıyla kutlamayı hayal ettiğini ancak bu hayalini geç de olsa şimdi gerçekleştireceğini ifade eden Furkan Kam, '12 Mayıs benim doğum günümdü. Doğum günümü babamla kutlamak istiyordum ama olmadı. Babamla birlikte çok mutluyum. Babamla birlikte doğum günümü geçiremesem de babamla bayramı birlikte geçiriyoruz. Bana en büyük hediye babamın buraya getirilmesi' şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLARIMA, AİLEME KAVUŞTUM'

Çocuklarına kavuşmanın heyecanını yaşayan İsmail Kam da, 'Yaklaşık 50 gündür mağduriyet yaşadık. Biz orada belli bir sıkıntılı süreçten geçtik. Bize koronavirüs salgını nedeniyle isteyenler ülkesine dönebilir denildi. Biz ülkemize gelmek istedik ama oradaki şirket bizi göndermek istemedi. Maaşlarımızı vermedi. Biz çok zor durumlar yaşadık. Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat üzerine Türkiye'ye geldik. Çok mutluyum. Şu anda geldik. Çocuklarıma, aileme kavuştum. Bize yardımcı olan herkese teşekkür ederim' ifadelerinde bulundu.

ORDU Cumhurbaşkanına seslenen çocukların istekleri gerçek oldu; babalarına kavuştular

Suudi Arabistan, Ordu, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 02:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORDU Cumhurbaşkanına seslenen çocukların istekleri gerçek oldu; babalarına kavuştular - Son Dakika

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