Son Dakika Haberleri: Ordu'da 1 haftada 88 ehliyete el konuldu, 119 araç trafikten men edildi
Son Dakika Güncel Ordu'da 1 haftada 88 ehliyete el konuldu, 119 araç trafikten men edildi

Ordu'da 1 haftada 88 ehliyete el konuldu, 119 araç trafikten men edildi

1 saat önce

Ordu'da son bir hafta içerisinde 1 ölümlü trafik k azası meydana gelirken 119 araç trafikten men edildi.

Ordu'da 1 haftada 88 ehliyete el konuldu, 119 araç trafikten men edildi, System.String[]

Ordu'da son bir hafta içerisinde 1 ölümlü trafik k azası meydana gelirken 119 araç trafikten men edildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetim Şube Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, 21-21 Ekim tarihleri arasındaki son bir haftada 1 ölümlü trafik kazası meydana gelirken 1 kişi hayatını kaybetti. Aynı dönemde 14 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken 20 kişi yaralandı.

Trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 82 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 25 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzos) kullanmaktan, 22 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 131 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 513 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 28 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 7 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 6 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Toplam 816 araç sürücüsüne yasal işlem yapılırken 88 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Aynı denetimlerde 119 araç trafikten men edildi.

Yapılan diğer denetimlerle birlikte toplam 8 bin 192 araç kontrol edilirken bin 898 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinde işlem yapıldı.

(İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 08:25 Kaynak: İHA
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