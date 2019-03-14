Ordu'da 10 Alabalık Üreticisine Destek
1 saat önce
Ordu'da tarımsal destek kapsamına alınan su ürünleri yetiştiriciliği için 828 bin lira destekleme ödemesi yapıldı.
Ordu
'da tarımsal destek kapsamına alınan su ürünleri yetiştiriciliği için 828 bin lira destekleme ödemesi yapıldı.
Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, iç sularda yılda bin ton alabalık ve yaklaşık 2 bin ton levrek üretiminin yapıldığı Ordu'da su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve yüksek randımanlı alabalık yetiştiriciliği yapan 10 adet üreticiye destekleme ödemesi yapıldı. Müracaatta bulunan 10 su ürünleri üreticisine 898 bin 835 kg ürün karşılığı olarak 828 bin 864 lira destekleme ödemesi yapıldığı belirtildi. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:36 Kaynak: İHA
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