Son Dakika Haberleri: Ordu'da '10 Kasım Atatürk'ü anma' koşusu
Son Dakika Spor Ordu'da '10 Kasım Atatürk'ü anma' koşusu

Ordu'da '10 Kasım Atatürk'ü anma' koşusu

7 saat önce

Ordu'da, 18 ilden 200 sporcunun katılımı ile 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yol Koşusu gerçekleştirildi.

Ordu'da '10 Kasım Atatürk'ü anma' koşusu, System.String[]

Ordu'da, 18 ilden 200 sporcunun katılımı ile 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yol Koşusu gerçekleştirildi.


Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümünü anma etkinlikleri kapsamında, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde 18 ilden 200 sporcunun katılımı ile koşu etkinliği düzenlendi. Ordu Valiliği himayelerinde, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünün Organizasyonu ile Mesudiye Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen koşu yarışını çok sayıda vatandaş izleme fırsatı buldu.


Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Atik, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve protokol üyeleri tarafından verildi. - ORDU

Mustafa Kemal Atatürk, Mesudiye, 10 Kasım, Ordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu
Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Semih Erden'den Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'a tepki! Özgür Yankaya'yı canlı yayında topa tuttular!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 23:56:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da '10 Kasım Atatürk'ü anma' koşusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]