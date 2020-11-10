Ordu'da 10 Kasım töreni - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü, yurt genelinde olduğu gibi Ordu'da da törenle anıldı.

Anma programında Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait çelenkler Atatürk Anıtı'na sunuldu. Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Bugün Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümünü için burada bulunduk. Onun değerlerini, özelliklerini, bize açtığı ufku ve gelecek ile ilgili ışık tuttuğu fikirlerini gönlümüzde tekrar yaşatarak andık. Onun değer ve ilkelerine uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlelebet sevgisi gönlümüzde payidar kalacak. Büyük şahsiyetin bize açmış olduğu ufukla güvenle yürüyeceğiz. Hem hükümetimiz hem devletimiz hem de milletimiz bu noktada karalı olarak çalışmalarını sürdürecek. Bu vesileyle tekrardan ruhu şad olsun" dedi.

Törene, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, protokol mensupları, daire müdürleri, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - ORDU