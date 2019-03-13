Ordu'da 10 Katlı Bina Tahliye Edildi

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki 10 katlı bir bina, duvarlarında ve kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki 10 katlı bir bina, duvarlarında ve kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltıldı.



Fatih Mahallesi Orhan Veli Sokak'ta bulunan 10 katlı bir binanın iç ve dış duvarlarında, dün akşam saatlerinde çatlamalar meydana geldi.



Binada sarsıntı hisseden bazı apartman sakinleri, kısa sürede evlerini boşaltarak dışarı çıktı.



İhbar üzerine Fatsa Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek, binayı tamamen tahliye etti.



Ekipler, emniyet şeridi çekerek, güvenlik önlemi aldığı binaya kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.



Yapılan incelemelerin ardından bina mühürlenerek, ev sakinleri ilçede ayarlanan otellere yerleştirildi.



Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yaptığı ilk incelemeye göre, binanın tahliyesine karar verildiğini söyledi.



Vatandaşların mağdur olmaması için geçici olarak otellerde ayarlanan yerlerde kaldığını belirten Yapıcı, kesin rapor çıkana kadar vatandaşlara kira yardımı yapacaklarını ve kimsenin mağdur edilmeyeceğini dile getirdi.



Bina yöneticisi Sinan Çakır ise söz konusu binada müteahhit hatasından kaynaklı çatlakların oluştuğunu ileri sürerek, binanın 2011 yılında yapıldığını ve son bir hafta içerisinde de çatlakların görülmeye başladığını anlattı.



Binada 18 ailenin oturduğunu kaydeden Çakır, yetkililerden kendilerine sahip çıkmalarını istedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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