Ordu'da 100 hektar ormanlık alan kül oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da 100 hektar ormanlık alan kül oldu - Son Dakika

Ordu'da 100 hektar ormanlık alan kül oldu

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen orman yangınında 100 hektarlık alan kül oldu.

Ordu'da 100 hektar ormanlık alan kül oldu, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen orman yangınında 100 hektarlık alan kül oldu.


Edinilen bilgiye göre ilçenin Kadılar Mahallesi Tığnıt Mevkisi ile Yiğitler Mahallesi Eğrimeşe mevkisi arasında bulunan ormanlık alanda bu akşam saat 17: 00 sıralarında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.


Yangını gören vatandaşlar olayı Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 7 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları başladı.


Başkan Tavlı ve Orman işletme müdürü olay yerinde


Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Orman İşletme Müdürü Ozan Aydın yangının çıkış noktasının olduğu yere ve alanda incelemelerde bulundu. Orman işletmeye bağlı ekiplerinde destek verdiği söndürme işlemini Başkan Hüseyin Tavlı ve Ünye Orman İşletme Müdürü Ozan Aydın yangının yayıldığı alan hakkında ekiplerden bilgi aldı.


Yangın anını gören mahalle sakini Cevat Öztürk," Ben evde dururken İstanbul'daki oğlum bana telefon açtı. Yangın Kadılar Mahallesi'nin Tığnıt mevkisinden başladı. Oradan rüzgarın etkisiyle Yiğitler Mahallesi Eğrimeşe mevkisine kadar yangın geldi. Yanan yer bayağı büyük. İtfaiye elinden gelenin fazlasını yaptı. İtfaiye ekipleri evlere sıçramasın diye önce yangının önünü kesmek için çok çalıştılar. Yangında fazla kimsenin yapacağı bir şey yoktu, çünkü aşırı derecede rüzgar yangını büyütüyordu" dedi.


Yangın sonrası ekipler her iki mahallede olası bir yangın ihtimaline karşı nöbet tutarken, sabah saatlerinde ise yangın alanının incelenmesi gerçekleştirilecek. - ORDU

İtfaiye, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Trabzon'da 26 noktada orman yangını çıktı! Valilik kriz masası kurdu Kadıköy'de alevler geceyi aydınlattı Karadeniz alev alev yanıyor! 4 ilde 26 farklı noktada orman yangını

Son Dakika Haberleri
10:33 Kosova'da Yunus Emre Enstitüsü 2 bin 351 kişiye Türkçe öğretti - Son Dakika Haber
10:33 'Sevmekten Öldü Desinler' sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika Haber
10:29 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile park yasağı ihlali uyarısı - Son Dakika Haber
10:27 Dedektör köpek Baht'dan, tam isabet - Son Dakika Haber
10:26 FETÖ'nün TSK yapılanmasına 16 ilde operasyon: 34 gözaltı - Son Dakika Haber
09:47 Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine, kağıt toplayıcısından ahlaksız teklif: Beraber olalım mı? - Son Dakika Haber
09:00 Kadıköy'de alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 10:36:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da 100 hektar ormanlık alan kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]