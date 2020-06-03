Ordu'da 100 projede çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesince, 19 ilçede başlatılan 100 projede çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesinin ekonomik, sosyal, tarım, kültür ve turizm alanında yaptığı çalışmalarla yüz güldürdüğü belirtildi.

"Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu" sloganıyla başlatılan yatırım seferberliği sonrası 19 ilçede 100 projenin hayata geçtiği vurgulanan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman'ın, Altınordu Ayışığı Otoparkı'nda devam eden bitkilendirme ve levha yerleştirme çalışmalarını incelediği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Şişman, planlanan projelerin sahada uygulanmaya başlamasıyla tüm ilçelerin şantiyeye dönüştüğünü dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in liderliğinde ilçelerde 100 projeyi başlattıklarını anlatan Şişman, pandemi sürecinde çalışmalarını durdurmayan, aksine daha fazla arttıran büyükşehir belediyelerinden biri olduklarına işaret etti.

Şişman, etkili dokunuşlarla Ordu'yu güzelleştirmeye devam edeceklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Altınordu ilçemizde Ayışığı Otoparkı'nı ağaçlandırdık. Bülbül ve Civil Deresi, Boztepe Bulutlara Dokun Projesi, Kumbaşı Sahil Projesi ve Taşbaşı'ndaki üç kız heykelinin yanındaki seyir terası projelerimiz hızla devam ediyor. Gülyalı ilçemizde kano parkuru çalışmamız sürüyor. Çambaşı Yaylamızda bungalov evleri Ordu turizmine kazandırdık. Ulubey ilçemizde Küpkaya Kanyonu'ndaki yaya yolunu tamamladık. Gölköy ilçemizde ORMEK kurslarını hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Yine Ulugöl'le ilgili projelerimiz var."

Mesudiye'de yayalaştırma ve aydınlatma projesinin, Fatsa'da kapalı pazar ve dolunay parkı rehabilite çalışmalarının sürdüğünü belirten Şişman, Korgan'da Sülük Gölü, Kabataş'da aydınlatma, Kumru'da ise Ericek Yayla Yolu projelerinin olduğuna dikkati çekti.

Çatalpınar'da ORMEK binasının tekrar tadilatını yapıp hayata geçirdiklerinin bilgisini veren Şişman, "Ünye ilçemizde turizmin kalbi konumundaki Asarkaya Kent Ormanı'na büyük önem veriyoruz. 6 metre genişliğinde olan yolu 12 metreye çıkartıyoruz. Çamlık Sahil Yolu projesinin yanı sıra bisiklet yolu projemizin de ihalesini tamamladık. Çaybaşı ilçemizde Saadet Değirmen'in olduğu yerdeki kanyonu turizme kazandıracağız. İkizce ilçemizde Laleli Cami çevre düzenlemesi ve gençlik merkezi çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Şişman, Gürgentepe'de otopark, otogar, pazar yeri ve halı saha çalışmaları ile Akkuş'da Argan Yaylası'ndaki gölet, halı saha projelerinin devam ettiğini aktararak, Aybastı'da derelerin ıslahını yaptıklarını, Perşembe Yaylası'nda gölet üzerine köprü kurduklarını kaydetti.