Mezarlıktaki gösteriye polis müdahale etti: 9 gözaltı - Son Dakika
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Mezarlıktaki gösteriye polis müdahale etti: 9 gözaltı

24.08.2022 18:36

Ordu'da 12 Eylül öncesi radikal sol hareket içerisinde yer alan, 78 kuşağından olan ve önceki gün Muğla'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gökhan Gür'ün cenazesinde çıkan arbede sonucu 9 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da 12 Eylül öncesi radikal sol hareket içerisinde yer alan, 78 kuşağından olan ve önceki gün Muğla'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gökhan Gür'ün cenazesinde çıkan arbede sonucu 9 kişi gözaltına alındı.

Cenazesi Muğla'dan memleketi Ordu'nun Perşembe ilçesine getirilen Gökhan Gür'ün tabutunu ailesinden alarak sloganlar ve ellerinde flamalar eşliğinde mezarlığa götürmek isteyen grup, cenazeyi siyasi bir gösteriye çevirdi. Güvenlik güçlerinin uyarısına rağmen slogan ve radikal sol söylemlerine devam eden gruba güvenlik güçleri müdahale etti. Bu sırada çıkan arbedede 9 kişi gözaltına alındı.

Cenazenin toprağa verilmesinin ardından gösterilerine devam eden grup daha sonra dağıldı. Gözaltına alınan 9 kişinin adli işlemleri sürüyor. - ORDU

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Kaynak: İHA

12 Eylül Darbesi, Kalp Krizi, Muğla, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mezarlıktaki gösteriye polis müdahale etti: 9 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mezarlıktaki gösteriye polis müdahale etti: 9 gözaltı - Son Dakika
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