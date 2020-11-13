Ordu'da 12 kilogram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli Samsun'a getirildi - Son Dakika

Ordu'da 12 kilogram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli Samsun'a getirildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 kilogram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli, Samsun'a getirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 kilogram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli, Samsun'a getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Ekim'de İlkadım ilçesi Mahallesi'nde 2 kilo 699 gram esrar ile yakalanıp "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanan iki şüpheliyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.M'yi yakalamak için çalışma yürüttü. Ordu'nun Ünye ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi 12 kilo 5 gram esrar ve 6 esrarlı sigarayla yakalandı. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli, Samsun'a getirildi. Öte yandan Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattığı bilgisi bulunan A.Ç'nin ikametinde arama yapan ekipler, satışa hazır 7 paket halinde 0,23 gram metamfetamin, 18 sentetik hap, 0,29 gram esrar ile hassas cep terazi buldu. Şüpheli gözaltına alındı.

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