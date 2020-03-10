Ordu'da 12 servis aracı trafikten men edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da 12 servis aracı trafikten men edildi - Son Dakika

Ordu'da 12 servis aracı trafikten men edildi

6 saat önce

Ordu'da yapılan denetimlerde 12 servis aracı trafikten men edildi.

Ordu'da 12 servis aracı trafikten men edildi, System.String[]

Ordu'da yapılan denetimlerde 12 servis aracı trafikten men edildi.


Ordu'da çocukların huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak, okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek maksadıyla jandarma tarafından servis araç denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda 595 okul servis aracı kontrol edilirken 1 araç sürücüsüne araç tescil belgesini araçta bulundurmamaktan, 11 araç sürücüsüne muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmaktan, 4 araç sürücüsüne yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmaktan, 6 araç sürücüsüne okul taşıtlarında 'Dur' işaretinin yönetmelikte belirtilen hallerde kullanmamaktan, 10 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 4 araç sürücüsüne sigortası yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmaktan olmak üzere toplamda 47 araç sürücüsüne yasal işlem yapıldı. Denetimlerde 12 servis aracı trafikten men edildi. - ORDU

Huzur, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti
Fabrikadan 130 bin lira değerinde otomobil lastiği çalan hırsızlar MOBESE'leri izleyen polis ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar Bir günlük bebeğini boğarak öldürüp çöpe atan vicdansız anne suçunu itiraf etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 17:04:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da 12 servis aracı trafikten men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]