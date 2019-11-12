Son Dakika Haberleri: Ordu'da 1200 kişilik kız öğrenci yurdu hizmete giriyor
Son Dakika Güncel Ordu'da 1200 kişilik kız öğrenci yurdu hizmete giriyor - Son Dakika

Ordu'da 1200 kişilik kız öğrenci yurdu hizmete giriyor

7 saat önce

Ordu'da, yükseköğrenim kız öğrenci yurdu sorunu ortadan kalkıyor.

Ordu'da 1200 kişilik kız öğrenci yurdu hizmete giriyor, System.String[]

Ordu'da, yükseköğrenim kız öğrenci yurdu sorunu ortadan kalkıyor.


Ordu Üniversitesi'nde öğrenim gören kız öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı'nca yaptırılan bin 200 yatak kapasiteli kız öğrenci yurdu tamamen hizmete girecek. 320 kişilik bloku daha önce hizmete alınan kız öğrenci yurdunun geriye kalan 880 kişilik iki bloku da 15 Kasım 2019 tarihinde hizmete girecek.


Toplam bin 200 yatak kapasiteli kız öğrenci yurdunun tamamlanmasıyla birlikte Ordu'da kız öğrenci yurdu ihtiyacı da tamamen karşılanmış olacak.


15 Kasım 2019 tarihi itibariyle tamamen hizmete girecek kız öğrenci yurdu, kapalı-açık spor alanları, öğrenci çamaşırhanesi, internet ağı, kamelyalar, etüt odaları, genç ofisi, hobi bahçeleri, 6 bin metrekare bahçesi ile gençlere hizmet verecek. - ORDU

Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
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