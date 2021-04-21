Ordu'da 123 şahsa korona virüs cezası - Son Dakika

Ordu'da 123 şahsa korona virüs cezası

Ordu'da 123 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ordu'da 123 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı. Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde 1 şahsa dilencilikten, 2 şahsa sarhoşluktan, 3 şahsa kimlik bildirmemekten, 123 şahsa korona virüs tedbirleri uymamaktan idari işlem yapıldı. Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 45 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 29'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

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