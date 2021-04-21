Ordu'da 123 şahsa korona virüs cezası - Son Dakika

Ordu'da 123 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde 1 şahsa dilencilikten, 2 şahsa sarhoşluktan, 3 şahsa kimlik bildirmemekten, 123 şahsa korona virüs tedbirleri uymamaktan idari işlem yapıldı.
Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 45 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 29'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU
Kaynak: İHA
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