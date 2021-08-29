Son dakika gündem: Ordu'da 14 yaşındaki çocuğun silahla vurarak öldürdüğü 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından Rahime ve Murat Y'nin cenazeleri Tepe Mahallesi'nde, Cennet G'nin cenazesi ise Aşağı Yaylacık Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

İlçeye bağlı Tepe Mahallesi'nin Eğlence mevkisinde dün F.Y'nin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren annesi Rahime ve ağabeyi Murat Y. ile anneannesi Cennet G'nin cenazesinin Ordu Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

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