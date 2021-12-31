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Ordu'da 15 dönüm alana kurulan hayvan bakımevi "Can dostları"na sıcak yuva oldu - Son Dakika

Ordu'da 15 dönüm alana kurulan hayvan bakımevi "Can dostları"na sıcak yuva oldu

31.12.2021 11:53
Ordu'da 15 dönüm alana kurulan hayvan bakımevi "Can dostları"na sıcak yuva oldu

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, 15 dönüme çıkarılan hizmet alanıyla daha fazla sokak hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, 15 dönüme çıkarılan hizmet alanıyla daha fazla sokak hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Bünyesinde hayvan hastanesi, çocuk oyun alanı, bekleme salonu ve sokak hayvanlarını besleme alanlarının bulunduğu, Karapınar Mahallesi'ndeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde, tehlikeli köpek ırkları da barındırılıyor.

Acil durum gerektiren vakalarda sokak hayvanlarına yerinde müdahale edilebilmesi amacıyla 2 hayvan ambulansının hazır bulunduğu bakımevi, yaklaşık 400 sokak hayvanına sıcak yuva oluyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, AA muhabirine, daha önce hayvan barınağının bir dönüm yerleşke üzerinde hizmet verdiğini belirterek "Burayı sokak hayvanlarının sadece kısmi şekilde barınma ihtiyaçlarının karşılandığı yapıdan, 15 dönüm arazi üzerinde, içerisinde hayvan hastanesi, ameliyat sonrası bakımların yapıldığı birçok üniteye sahip barınma ve yaşam alanına dönüştürdük." dedi.

Tüm personele 7/24 hassasiyetle çalışarak can dostlara hizmet verdiklerini ifade eden Okutucu, açtıkları hayvan hastanesi sayesinde yaralı durumdaki hayvanlara anında müdahale etmeye çalıştıklarını söyledi.

Okutucu, bu hayvanların eski sağlıklarına kavuşmaları için veteriner ekiplerin ellerinden geleni yaptığını vurgulayarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinin yenilikler ve revizyonlarla sevimli dostlara sıcak yuva olmayı sürdürdüğünü aktardı.

Bakımevinde çene yapısı güçlü olan tehlikeli ırklarla birlikte sokakta yaşam döngüsünü tamamlayamayacak durumdaki hayvanların refah içerisinde bakıldığını kaydeden Okutucu, çift tırnaklı bazı hayvanların tedavilerini de burada yaptıklarını belirtti.

Okutucu, hayvan hastanesinde ameliyathanelerden yoğun bakım ünitelerine, engelli rehabilitasyon ünitelerinden muayene odasına, röntgen ve laboratuvar bölümlerinden pati park oyun alanına kadar pek çok bölümün yer aldığını ifade etti.

"Patili dostların" her daim yanlarında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Okutucu, bu hizmetin verilmesine desteğinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Tehlikeli ırk köpek sahiplerine çağrı

Sefa Okutucu, tehlikeli ırk köpek sahiplerine şu çağrıda bulundu:

"Bu vatandaşlarımızın, 14 Ocak 2022'ye kadar ilgili veteriner kliniklerinde hayvanlarını kısırlaştırıp çip taktırıp kimlik çıkarttırmaları gerekmektedir. Diğer hallerde ise köpek sahiplerine cezai ve idari yaptırım olup uygun görülmesi durumunda ise bu ırklar bakımevlerinde korumaya alınmaktadır. Şu anda barınağımızda tehlikeli ırk 80 köpeğimiz var. Bunlar, ömürleri boyunca burada kalacaklar."

Bu ırkların spor sahaları, park ve okul çevresi gibi bölgelerde gezdirilmesi ve bulundurulmasının yasak olduğunu anımsatan Okutucu, yasağın ihlali durumunda önce uyarı para cezası verildiği, tekrarı halinde ise köpeğin koruma altına alındığını kaydetti.

Veteriner Fahrettin Seyhun Karataş ise haziran ayında hizmete alınan hayvan hastanesinde, bugüne kadar 2 bin 300 sokak hayvanına müdahale ettiklerini söyledi.

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Sokak Hayvanları, Altınordu, Köpek, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da 15 dönüm alana kurulan hayvan bakımevi 'Can dostları'na sıcak yuva oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da 15 dönüm alana kurulan hayvan bakımevi "Can dostları"na sıcak yuva oldu - Son Dakika
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