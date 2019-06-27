Son Dakika Haberleri: Ordu'da 150 yıllık tarihi bina yandı
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Ordu'da 150 yıllık tarihi bina yandı

31 dakika önce

ORDU'nun Ünye ilçesinde yaklaşık 150 yıllık tarihi bina, çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.

Ordu'da 150 yıllık tarihi bina yandı, System.String[]
ORDU'nun Ünye ilçesinde yaklaşık 150 yıllık tarihi bina, çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.
Ünye ilçesi Orta Yılmazlar Mahallesi Ortaokul Sokak'ta boş olan 3 katlı yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen binada, dün gece yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere, mahalle sakinleri de destek verdi. Yangın, 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. 
Tarihi binanın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- Ordu
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:50 Kaynak: DHA
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