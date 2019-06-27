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ORDU'DA 150 YILLIK TARİHİ BİNA YANDI

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaklaşık 150 yıllık olan tarihi bina yanarak kullanılmaz hale geldi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaklaşık 150 yıllık olan tarihi bina yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, dün gece saatlerinde Ünye ilçesine bağlı Orta Yılmazlar Mahallesi Ortaokul sokak üzerinde boş olan 3 katlı ahşap binada meydana geldi. Yaklaşık 150 yıllık olan tarihi binadaki yangını söndürmek için Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşlar seferber oldu. Nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın 3 saatlik süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında bina tamamen kullanılmaz hale gelirken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
ORDU'DA 150 YILLIK TARİHİ BİNA YANDI
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:23 Kaynak: DHA
Ünye, Ordu, Güncel
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