ORDU'DA 150 YILLIK TARİHİ BİNA YANDI
1 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaklaşık 150 yıllık olan tarihi bina yanarak kullanılmaz hale geldi.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:23 Kaynak: DHA
'nun Ünye
ilçesinde yaklaşık 150 yıllık olan tarihi bina yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, dün gece saatlerinde Ünye ilçesine bağlı Orta Yılmazlar Mahallesi Ortaokul sokak üzerinde boş olan 3 katlı ahşap binada meydana geldi. Yaklaşık 150 yıllık olan tarihi binadaki yangını söndürmek için Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşlar seferber oldu. Nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın 3 saatlik süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında bina tamamen kullanılmaz hale gelirken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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