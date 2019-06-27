Ordu'da 150 yıllık tarihi bina yandı
1 saat önce
ORDU'nun Ünye ilçesinde yaklaşık 150 yıllık tarihi bina, çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:29 Kaynak: DHA
ORDU'nun Ünye ilçesinde yaklaşık 150 yıllık tarihi bina, çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.
Ünye ilçesi Orta Yılmazlar Mahallesi Ortaokul Sokak'ta boş olan 3 katlı yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen binada, dün gece yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere, mahalle sakinleri de destek verdi. Yangın, 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Tarihi binanın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
- Ordu
Son dakika! Yolcu uçağında bomba paniği: Acilen savaş uçağı gözetiminde Londra'ya indi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma
Meteoroloji'den ferahlatan uyarı: Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava geliyor
HDP'den AK Parti'nin İSPARK iddiasına yanıt: Herhangi bir pazarlık yapmadık, bir beklentiye girmedik