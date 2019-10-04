Ordu'da 16 kilogram esrar ele geçirildi

Ordu'da düzenlenen operasyonda 16 kilogram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınordu ve Kabadüz ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, 2 zanlı yakalandı.

Zanlıların adreslerinde 16 kilogram kubar esrar bulundu.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı'nda operasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede, son dönemde uyuşturucu ile mücadele konusunda önemli neticeler alındığını söyledi.

Yavuz, kentte jandarmanın 16 kilogram esrar maddesi ele geçirdiğini hatırlatarak, "Bugüne kadar yaptıkları hizmetler dolayısıyla güvenlik birimlerimizin her birine teşekkür ediyorum. Bütün güvenlik teşkilatlarımız, kaymakamlarımızın önderliğinde ilimizdeki huzur ve güven ortamının sağlanması ve sürdürülmesi noktasında önemli gayretleri oluyor." ifadelerini kullandı.