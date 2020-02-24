Ordu'da, 17 katlı binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika

Ordu'da, 17 katlı binaların yıkımı sürüyor

ORDU'da, kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı gerekçesiyle mahkeme tarafından yıkım kararı verilen 3 bloktan oluşan 17'şer katlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor. 14 gündür süren yıkım çalışmalarında inşaat halindeki 11 katlı binanın 3 katı yıkıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılı Mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan Altınordu ilçesine bağlı Kirazlimanı Mahallesi'ndeki Belde Otel arsası üzerine 17'şer katlı, 280 daireli 3 bina için ruhsat verildi. Büyükşehir Belediyesi'nde yönetim değişikliğinin ardından, geçen yıl yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Hilmi Güler, binaların kentin siluetini bozduğu ve hukuksuz yapıldığı gerekçesiyle yıkımı için konuyu Belediye Meclisi'ne taşıdı. Burada alınan karar doğrultusunda binalar mühürlendi. Ardından binaların yıkımı için mahkemeye başvuruldu. Konsorsiyum şirketi de mahkemeye başvurarak hukuki süreç başlatırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki hafta 'Ordu'daki bina daha yıkılmadı mı" diye Ordu milletvekillerine sormasıyla konu yeniden gündeme geldi.

Büyükşehir Belediyesi Ordu İdare Mahkemesi'ne başvurarak yapılan gökdelen inşaatının kıyı kenar çizgisi içinde kaldığını gerekçe gösterip, binanın yıkılmasını talep etti. Mahkeme binanın yıkımına karar verirken, Büyükşehir Belediyesi tarafından da yıkım şirket yetkililerine tebliği edildi. Çevik kuvvet polisinin güvenlik önlemleri altında Büyükşehir Belediyesi iş makineleriyle yıkıma başladı. Bloklardan 11 katlı inşaat halindeki gökdelenin üzerine çıkarılan kırıcı iş makinesi ile 14 gündür sürdürülen yıkım çalışmalarında 3 kat yıkılırken, katların yıkılması için çalışmalar sürüyor.

'MEKTUP YAZDIK'

Kirazlimanı Mahallesi Muhtarı Fikret Güneytepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in yıkım kararının alınmasında çok büyük etkisi olduğunu belirterek, 'Bu projenin başlangıç aşamasında bizler zaten gereken tepkimizi ortaya koymuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımıza doğal hali ve proje fotoğraflarını içeren bir mektup yazdık. Mektubumuzda bu yanlışı sadece kendisinin önleyebileceğini ısrarla beyan etmiştik. Bizleri de yanıltmadı, bu yıkım kararı bazı rant çevrelerinin heveslerini de kursaklarında bırakmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başkan Güler'e mahalle sakinleri olarak bir kez daha teşekkür ediyoruz' dedi.

YENİ YIKIMLAR BEKLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Belde Evler Projesi'nin yıkım çalışmaları sürerken, benzer proje ve imar planlarının da iptal edilerek yıkılması için çalışma başlatıldığı, özellikle kıyı kenar çizgisi işgalinde olan binaların durumunun da ele alındığı belirtildi. Kentte dikey mimari yerine yatay mimariye geçiş yapılması için de revizyon çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi, Belde Evler Projesi'ni örnek gösterip bu yönde de yeni yıkımlar olabileceğine dikkat çekti.