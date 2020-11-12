Ordu'da 18 ayda 780 km asfalt - Son Dakika

Ordu'da 18 ayda 780 km asfalt

12.11.2020 13:54
Ordu'da 18 ayda 780 km asfalt, System.String[]

Ordu'da, 18 ayda 780 kilometre yol asfalt ile buluştu.

Ordu'da, 18 ayda 780 kilometre yol asfalt ile buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler liderliğinde devam eden çalışmalarda, mahalle ve grup yolları standardı yüksek bir yapıya kavuştu. Vatandaşların ise yıllar süren hayalleri gerçek oldu.

Türkiye'nin en zor coğrafyalarından ve kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu'da, asfalt seferberliği sürüyor. On yılların sorunlarını bir bir çözüme kavuşturan Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede kurduğu şantiyelerle ilin çehresi ve kaderini değiştiriyor. Toprak tesfiye, onarım, zemin iyileştirme, stabilize, sanat yapısı, yağmur suyu hattı, kaldırım, asfalt yama, sıcak asfalt kaplama ve beton yol çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ülke ortalamasının iki katı üstünde yağış alan kent genelinde, hummalı bir çalışma yürütüyor.

Ordu'nun yol ağı Türkiye ortalamasının dört katı

İl genelindeki toplam yol ağının Türkiye ortalamasının 4 katından fazla olduğunu belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, konforlu ulaşım için çalışmaların titizlikle sürdüğünü söyledi. Başkan Güler, "18 ayda 780 kilometre asfalt ve beton yolu hemşerilerimizle buluşturduk. Bu kapsamda, 271 km sıcak asfalt, 431 km sathi, 78 km beton, 104840 m2 kaldırım çalışması, 44358 m3 sanat yapısı, 2440 km stabilize, 8414 km reglaj, 4748 km hendek, 272 km ise yol bakım ve onarım çalışması yaptık" diye konuştu.

"Hızlı karar alıp, uyguluyoruz"

Hizmete aldıkları taş ocağı ve asfalt plenti ile birlikte daha hızlı yol aldıklarını ifade eden Başkan Güler, "Artık kendi tesislerimizde, kendi altyapı malzememizi ve asfaltımızı üretiyoruz. Bu da hem zamandan hem de maddi olarak belediyemize olumlu yansıyor. Bölgemizde yaz sezonunun kısa, yağışların fazla olması çalışma sürelerini kısıtlıyor. O yüzden hızlı karar alıyor ve uyguluyoruz. Kısa sürede aldığımız mesafe nedeniyle memnunuz. Ordu'nun yol sorununu ortadan kaldırana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - ORDU

Ordu'da 18 ayda 780 km asfalt
Ordu'da 18 ayda 780 km asfalt
Ordu'da 18 ayda 780 km asfalt
Ordu'da 18 ayda 780 km asfalt

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Hilmi Güler, Türkiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu'da 18 ayda 780 km asfalt - Son Dakika


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