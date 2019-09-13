Ordu'da 188 kasa istavrite el konuldu

Balık neslinin korunması ve denizlerdeki balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla Ordu'da 'kısa boy balık avlayanlara' karşı denetimler yapılıyor.



Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri denetim ekipleri, 201-2020 su ürünleri av sezonunun 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren başlamasıyla birlikte kontrol ve denetimlerine gece ve gündüz devam ediyor.



Bu amaçla denizde, iç sularda, balıkçı barınaklarında, su ürünleri perakende satış yerlerinde, balık halinde ve şehrin giriş ve çıkışlarında su ürünleri nakil araçlarına gece saatlerinde denetim gerçekleştirildi. Gece yarısı yapılan yol denetimlerinde avlanabilir asgari boydan küçük balık taşıyan 2 nakil aracına idari yaptırım uygulanırken 188 kasa istavrit balığına el konuldu.



Yetkililer, balık stoklarını korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak açısından denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Amacımız; balıkçılarımıza ceza kesmek değil, balık stoklarını korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak, böylece gelecek nesilleri su ürünlerinden mahrum bırakmamaktır" dediler.



Balıkçılık Genel Müdürlüğünün açıkladığı balıklarda avlanabilir asgari boy ölçüleri şöyle belirtildi: Hamsi 9 cm, tekir 11 cm, sardalya 11 cm, barbunya 13 cm, istavrit 13 cm, mezgit 13 cm, lüfer 20 cm, palamut 25 cm, bakalyaro 25 cm, kalkan 45 cm, lagos 45 cm, kılıç balığı 125 cm, yılanbalığı 50 cm. - ORDU