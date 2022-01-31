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Ordu'da 19 hırsızlık olayının failleri yakalandı - Son Dakika

Ordu'da 19 hırsızlık olayının failleri yakalandı

31.01.2022 14:50
Ordu'da 19 hırsızlık olayının failleri yakalandı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde son aylarda evlerden meydana gelen hırsızlık olaylarının failleri yakalandı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde son aylarda evlerden meydana gelen hırsızlık olaylarının failleri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Töngeldüzü, Çaytepe, Ramazan ve Kurtuluş mahallelerinde 19 evden hırsızlık olaylarına ilişkin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarma Asayiş Timleri ve Olay Yeri İnceleme Timi tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüphelilerin K.A. ve R.Z. olduğunu tespit etti.

Hırsızlıkta kullandıkları malzemelerle yakalanan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Hırsızlık, Perşembe, Çaytepe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da 19 hırsızlık olayının failleri yakalandı - Son Dakika


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