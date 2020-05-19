Ordu'da '19 Mayıs' coşkusu - Son Dakika

ORDU'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Ordu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl meydanlar yerine evlerde coşkuyla kutlandı. Sabah erken saatlerde başlayan etkinlikler kapsamında vatandaşlar, balkonlarını ve evlerinin pencereleri Türk bayrakları ile süsledi. Altınordu ilçesinde 3 bloklu bir sitede öğrencilerin ve velilerinin başlattığı kutlama etkinlikleri kapsamında saat 21.00'de çocuklar ve aileleri evlerinin balkonlarından Türk bayrakları ile günün anlamına ilişkin yükselen müziklere bayrak sallayarak ve alkış tutarak eşlik etti. Öğrencilerin, şiirleri okunmasının ardından evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde bulunan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte meşaleler yakarak geceyi aydınlattı.İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan etkinlik çeşitli müzikler eşliğinde devam etti, ardından ise havai fişek gösterisi ve gökyüzüne fener bırakıldı.