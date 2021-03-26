Ordu'da 2 bin 112 yetim çocuğun yüzü güldü - Son Dakika

Ordu'da 2 bin 112 yetim çocuğun yüzü güldü

26.03.2021 09:58
Ordu'da 2 bin 112 yetim çocuğun yüzü güldü, System.String[]

Ordu'da, il genelinde tespit edilerek, Ordu Valisi Tuncay Sonel tarafından gönderilen mektupla istekleri sorulan yetim çocuklar, en fazla tablet isteğinde bulundu.

Ordu'da, il genelinde tespit edilerek, Ordu Valisi Tuncay Sonel tarafından gönderilen mektupla istekleri sorulan yetim çocuklar, en fazla tablet isteğinde bulundu. Tüm isteklerin karşılandığını söyleyen Vali Sonel, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

Daha önceki görev yerlerinde de uyguladığı sosyal projelerle yetim ve öksüz çocuklara ulaşarak, onların isteklerini yerine getiren Vali Sonel, Ordu Valiliği görevine başladığı 21 Haziran 2020 tarihinden itibaren şehit aileleri, gaziler, yetim ve öksüz çocuklar, engeli olan vatandaşlar, hasta, yaşlı ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan aileleri evlerinde ziyaret ederek, hem gönüllerini alıyor, hem de isteklerini dinleyerek onlara yardımcı olmaya devam ediyor. Ordu genelinde tespit ettirdiği 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa birer mektup gönderen Vali Tuncay Sonel, mektubunun sonuna 'eğer annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, annenden veya babandan isteyeceğin şey ne olurdu? Bunu da bana yazarsan çok memnun olacağım' diye yazarak, çocuklardan isteklerini öğrendi.

940 adet tabletten, oturma gurubuna kadar tüm istekler karşılandı

Mektupları okurken, kendisinden bilgisayar, bisiklet, telefon, tablet, yavru köpek gibi birçok talepte bulunan yetim ve öksüz çocukların tüm isteklerini anında yerine getiren Vali Sonel, hazırlanan hediye paketlerini bizzat kendisi çocukların evlerine götürerek, onların yüzlerindeki mutluluğu ve sevinci birlikte yaşadı. Çocuklardan gelen istekler karşısında çok duygulandığını söyleyen Vali Tuncay Sonel, "940 evladımıza tablet, 81 evladımıza bilgisayar, 40 evladımıza telefon, 103 evladımıza bisiklet, 3 evladımıza televizyon, 1 evladımıza oyuncu monitörü, 8 evladımıza taraftarı oldukları takımların forma, eşofman ve spor ayakkabısı, 39 evladımızın Kapadokya gibi gezi ve programlara katılma talepleri, 8 çocuğumuza müzik alet- mikrofon, 68 evladımıza oyuncak ve paten, 3 evladımıza akülü araba, 1 evladımıza tekerlekli sandalye, 10 evladımıza alışveriş kartı, 87 evladımıza nakdi yardım, 5 evladımıza internet ve servis desteği, 16 evladımıza kurs alma desteği, 3 evladımıza oyun konsolu oyunu, 21 evladımıza burs, 1 evladımıza trier cinsi köpek, 1 evladımıza British shorthair cinsi kedi,1 evladımıza papağan, 17 evladımıza kitap seti, 40 evladımıza genç odası takımı, 9 evladımıza salon takımı (oturma grubu), 9 evladımıza çalışma masası takımı, 6 evladımıza bluetothlu kulaklık ve saat, 2 evladımıza anneleri için istedikleri çamaşır makinesi, 3 evladımıza anneleri için istedikleri bulaşık makinesi, 2 evladımıza fotoğraf makinesi, 177 evladımıza kıyafet takımı, 407 evladımıza da muhtelif armağanlar verildi" dedi.

Yetim ve öksüz çocukların mektuplarında talep ettiklerini, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurumları, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları personelleri, arkadaşları, öğretmenler ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Tuncay Sonel, emeği geçenlere teşekkür ederek, katkıda bulunanlara 'teşekkür belgesi' takdim etti. - ORDU

Ordu'da 2 bin 112 yetim çocuğun yüzü güldü
Ordu'da 2 bin 112 yetim çocuğun yüzü güldü
Ordu'da 2 bin 112 yetim çocuğun yüzü güldü
Ordu'da 2 bin 112 yetim çocuğun yüzü güldü
Ordu'da 2 bin 112 yetim çocuğun yüzü güldü

Tuncay Sonel, Tablet, Ordu, 112, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ordu'da 2 bin 112 yetim çocuğun yüzü güldü - Son Dakika


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