Ordu'da 2 Bin 172 Sandıkta 581 Bin 352 Seçmen Oy Kullanacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Ordulular, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.
- 5 yılda 45 bin 725 yeni seçmen Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) verilerine göre, Ordu'da 581 bin 352 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Ordu'da seçmen sayısı 45 bin 725 arttı.
Ordu'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 197 sandık kurulurken, bu seçimlerde 2 bin 172 sandık kurulacak.
- En fazla seçmen Altınordu
'da
Ordu'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Altınordu. 144 bin 142 kayıtlı seçmenin bulunduğu Altınordu'da, 464 sandık kurulacak.
Altınordu'dan sonra ikinci sırada 364 sandık ve 93 bin 57 seçmenle Ünye
, üçüncü sırada da 298 sandık ve 84 bin 155 seçmenle Fatsa
geliyor.
28 sandık ve 7 bin 606 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Gülyalı
ilçesinde olacak.
İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:
İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı: Akkuş
85 18 bin 603
Altınordu 464 144 bin 142 Aybastı
66 17 bin 232 Çamaş
39 9 bin 776 Çatalpınar
43 11 bin 324 Çaybaşı
44 10 bin 448
Fatsa 298 84 bin 155 Gölköy
84 23 bin 918
Gülyalı 28 7 bin 606 Gürgentepe
53 14 bin 028 İkizce
58 12 bin 624 Kabadüz
33 8 bin 044 Kabataş
37 9 bin 324 Korgan
81 22 bin 651 Kumru
91 23 bin 848 Mesudiye
98 20 bin 179 Perşembe
118 28 bin 000 Ulubey
88 22 bin 393
Ünye 364 93 bin 057