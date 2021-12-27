Ordu'da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda Sarıkamış şehitleri anıldı

Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Ordu Valiliğinin himayesinde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Tesisleri'nde organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, programda yaptığı konuşmada, bu toprakları vatan yapan Sarıkamış şehitlerini andıklarını söyledi.

Karamehmetoğlu, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Şühedamız Çanakkale'de de bu vatan için Dumlupınar'da da İstiklal Savaşı'nda da mücadeleler verdi. Bugün de mücadelesi devam ediyor. Memleketimizi en güzel şekilde düşman saldırılarından, içeriden ve dışarıdan tehditlerinden korumak için yine vatan mücadelemiz devam ediyor. " dedi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da etkinliği düzenleyen ve destek verenler ile katılanlara teşekkür etti.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç de yayladaki soğuk havanın, Allahuekber Dağları kadar olmasa da soğuk olduğunu belirterek, o gün Mehmetçiğin ne kadar zor şartlar altında vatan savunmasında bulunduğunu düşündüklerini ifade etti.

Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin ve Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ın da konuşma yaptığı etkinlikte Mehmetçik tarafından komando marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen etkinlik, 52 metrelik Türk bayrağını taşıyan katılımcıların saygı yürüyüşünün ardından sona erdi. AA

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.