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Ordu'da 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ikinci lahit bulundu - Son Dakika

Ordu'da 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ikinci lahit bulundu

27.09.2021 20:02
Ordu'da 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ikinci lahit bulundu, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kazı çalışmalarının devam ettiği alanda, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ikinci lahit bulundu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kazı çalışmalarının devam ettiği alanda, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ikinci lahit bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kurtuluş Mahallesi'nde yol yapım çalışması sırasında Antik Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahite ulaşılmasının ardından başlatılan arkeolojik kazıda yeni lahit bulundu.

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kazı alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Yediyıldız, çalışmaların bitmesini ve tarihin ortaya çıkmasını dileyerek, "Zaten burası bir sit alanı. Sayın Başkanımız buradaki çalışmalarla yakından ilgileniyor. İnşallah Fatsa tarihiyle bir kültür merkezi olur. Hem tarih hem de tarih turizmi olarak değerlendirmemiz lazım. İnşallah Sayın Başkanımızın liderliğinde bunların hepsini yapacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Güler ise arkeolojik kazı çalışmalarında yeni bulunan lahitin açılmasına şahitlik ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Burası erken Hristiyanlık döneminde yerleşim yeri olarak kabul edilen, manastırların ve lahitlerin olduğu bir yer. Açılan lahitlerde bilezikler, cam parçalar ve çeşitli eşyalarla karşılaştık. Bolaman bölgesi Polemonium diye bahsedilen bir alan. Daha önce de değişik medeniyetlerin ve kavimlerin olduğu bir yer. Molla Fenari ve Ayasofya dönemine rastlıyor. Constantine'ye ait dört manastırdan birinin burada olduğu düşünülüyor."

Her geçen gün burada tarihe, arkeolojiye ışık tutacak eserler ortaya çıktığını aktaran Güler, bu eserler çıkmaya devam ettikçe kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Alanı da bundan sonraki süreçte bir arkeoloji müzesi haline getirerek, tarih turizmine açmak istediklerine işaret eden Güler, kentin tarihi ve arkeolojik zenginliklerine yeni eserler katarak, Ordu'yu dünyada sınır aşan bir konuma getirmek istediklerini belirtti.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar da belediyeleri tarafından yapılan yol çalışmaları sırasında bir lahite denk gelinmesiyle çalışmaları durdurduklarını anlattı.

Detaylı kazı çalışmasına başlanıldığını hatırlatan Kibar, Başkan Güler'in talimatlarıyla çok hassas bir şekilde ilerlemeye devam ettiklerini vurguladı.

Kibar, bugün ikinci bir lahite daha denk geldiklerini dile getirerek, tarihe sahip çıkmak, bölgede turizmi canlandırmak adına yapılabilecek her türlü çalışmayı sürdürdüklerini bildirdi.

Ordu'da 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ikinci lahit bulundu
Ordu'da 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ikinci lahit bulundu
Ordu'da 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ikinci lahit bulundu
Ordu'da 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ikinci lahit bulundu
Ordu'da 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ikinci lahit bulundu

AK Parti, Fatsa, Roma, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ordu'da 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ikinci lahit bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ikinci lahit bulundu - Son Dakika
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