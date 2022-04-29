Ordu'da 2 DEAŞ mensubu yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da 2 DEAŞ mensubu yakalandı

29.04.2022 15:24
Ordu'da 2 DEAŞ mensubu yakalandı

Ordu'da bir DEAŞ mensubu bir kişi tutuklanarak cezaevine konulurken bir kişi de sınır dışı edildi.

Ordu'da bir DEAŞ mensubu bir kişi tutuklanarak cezaevine konulurken bir kişi de sınır dışı edildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olan yabancı uyruklu A.N ve T.H isimli şahıslar yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Haklarında yapılan adli işlemler sonucunda T.H. isimli şahıs tutuklanarak Ordu Efirli Cezaevine konuldu. A.N isimli şahıs ise sınır dışı edildi. - ORDU

Ordu'da 2 DEAŞ mensubu yakalandı
Ordu'da 2 DEAŞ mensubu yakalandı

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Jandarma, Terör, DEAŞ, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da 2 DEAŞ mensubu yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da 2 DEAŞ mensubu yakalandı - Son Dakika
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